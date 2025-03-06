В Крым доставили реликвии семьи Романовых

Также «Дюльбер» получил картину маслом, где есть метки, сделанные рукой Марины Романовой. Удалось доставить в Крым этническую подушку и тюбетейку, которые были в коллекции царственных особ, мечтавших о создании музея крымскотатарского искусства. Пополнилась музейная экспозиция и нотами мелодии, которую играла одна из представительниц рода Романовых.