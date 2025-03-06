Беларусь не выпустила в Россию 14 тонн лосося

Из Беларуси пытались незаконно вывезти около 14 тонн лосося, рассказали в Государственном таможенном комитете.
Так, гомельские таможенники задержали вблизи белорусско-российской границы на трассе М-5 грузовик с рыбой. Были установлены нарушения требований транспортировки рыбной продукции.
Водитель не смог предоставить необходимые документы и сертификаты, которые бы подтверждали качество и безопасность, транспортируемого охлажденного лосося.
Общая стоимость рыбной продукции превысила 660 тысяч белорусских рублей.
Начат административный процесс (ст. 13.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Владельцу грозит штраф в размере до 50% от стоимости груза.
Тем временем Белстат сообщил, что женщины зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины в Беларуси.