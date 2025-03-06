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Беларусь не выпустила в Россию 14 тонн лосося

Беларусь не дала вывезти в Россию 14 тонн незаконного лосося.

Источник: Комсомольская правда

Из Беларуси пытались незаконно вывезти около 14 тонн лосося, рассказали в Государственном таможенном комитете.

Так, гомельские таможенники задержали вблизи белорусско-российской границы на трассе М-5 грузовик с рыбой. Были установлены нарушения требований транспортировки рыбной продукции.

Водитель не смог предоставить необходимые документы и сертификаты, которые бы подтверждали качество и безопасность, транспортируемого охлажденного лосося.

Общая стоимость рыбной продукции превысила 660 тысяч белорусских рублей.

Начат административный процесс (ст. 13.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Владельцу грозит штраф в размере до 50% от стоимости груза.

Тем временем Белстат сообщил, что женщины зарабатывают на 25% меньше, чем мужчины в Беларуси.