Создана технология беспроводного питания устройств IoT и «умного» дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО создали первую в России технологию, которая обеспечивает беспроводное питание устройств IoT (устройств интернета вещей) и «умного» дома на расстоянии нескольких метров и более. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые Нового физтеха ИТМО первыми в России продемонстрировали технологию беспроводной передачи энергии, которая может обеспечить беспроводное питание устройств IoT и “умного” дома на расстоянии до нескольких метров. Аналогичные технологии на мировом рынке есть всего у нескольких компаний, а на российском рынке подобных разработок не было представлено ранее», — говорится в сообщении.
Уточняется, что многие устройства интернета вещей и «умного» дома подключаются проводом к электросети, а датчики движения, температуры, влажности и других параметров получают энергию от аккумуляторных батарей, которые нужно регулярно менять. Решить проблему проводного подключения и регулярной замены батареек может система беспроводного питания.
«Перспективным и быстроразвивающимся направлением, к которому относится и наша разработка, считается беспроводная передача энергии на дальние расстояния. Ключевое отличие этой технологии заключается в расстоянии между приемником и передатчиком, которое может составлять от нескольких до десятков и сотен метров в зависимости от конкретного применения. Энергия в этой системе передается с помощью распространяющихся электромагнитных волн», — привели в пресс-службе слова ведущего научного сотрудника физического факультета ИТМО Полины Капитановой.
По данным пресс-службы, разработанное устройство состоит из двух блоков, в которых размещены передатчик и приемник. Генератор в передатчике создает радиочастотный сигнал, а его мощность увеличивает усилитель. Передающая антенна излучает волны, которые распространяются в воздухе в заданном направлении, достигают антенны приемника и преобразуются в переменный ток. Выпрямитель приемника превращает переменный ток в постоянный. Система управления питанием накапливает энергию, преобразовывает параметры тока и напряжения в соответствии с типом подключаемого устройства и каждые несколько секунд отправляет ему энергию.
Технология беспроводного питания может широко использоваться для систем «умного» дома. Передатчик электромагнитной энергии, устанавливаемый в потолке, постоянно обеспечивает энергией датчики «умного» дома, расположенные на стенах. Разработку ученых легко масштабировать, для этого достаточно поместить неограниченное количество передатчиков вдоль стены или по всей площади помещения.