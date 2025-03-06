Создана технология беспроводного питания устройств IoT и «умного» дома

По данным пресс-службы, разработанное устройство состоит из двух блоков, в которых размещены передатчик и приемник. Генератор в передатчике создает радиочастотный сигнал, а его мощность увеличивает усилитель. Передающая антенна излучает волны, которые распространяются в воздухе в заданном направлении, достигают антенны приемника и преобразуются в переменный ток. Выпрямитель приемника превращает переменный ток в постоянный. Система управления питанием накапливает энергию, преобразовывает параметры тока и напряжения в соответствии с типом подключаемого устройства и каждые несколько секунд отправляет ему энергию.