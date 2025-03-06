В двух районах Уфы отключат воду, свет и тепло

Как сообщает управление жилищного хозяйства столицы, без электроэнергии с 10.00 до 13.00 часов останутся дома 70 и 72 на Суворова; Коммунаров, 54; Борисоглебская, 31 и 37.
На улице Блюхера, 28, 30, 32/1; проспекте Октября, 117/2; Н. Кузнецова, 5 и 7 с 12.00 до 15.55 часов отключат центральное отопление.
Горячую воду с 10.00 до 12.00 часов отключат на улице Акназарова, 18, 25, 27; Бакалинская, 50, 50/1; Менделеева, 151, 153; М. Губайдуллина, 5; Обская, 5, 5/1. С 10.00 до 15.00 часов на улице Баргузинская, 19, 19/1.
Вчера также по этой причине отключали воду в трёх районах столицы.