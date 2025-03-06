В десятках районов Башкирии пройдут сельхозярмарки

В Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. О них жителям республики напомнили в минторге РБ.
Уличная торговля развернется с 7 по 9 марта в 33 районах Башкирии. Всего за три дня будут открыто 43 площадки, на которых жители региона смогут купить фермерскую свежую продукцию по низким ценам.
Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.
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