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В десятках районов Башкирии пройдут сельхозярмарки

В выходные в муниципалитетах развернется уличная торговля.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки. О них жителям республики напомнили в минторге РБ.

Уличная торговля развернется с 7 по 9 марта в 33 районах Башкирии. Всего за три дня будут открыто 43 площадки, на которых жители региона смогут купить фермерскую свежую продукцию по низким ценам.

Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

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