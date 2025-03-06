В Омской области создали Совет молодых учёных

Глава региона отметил важность привлечения талантливых молодых людей к решению задач по развитию научной и инновационной деятельности. Особенно сейчас, когда Омск носит статус Молодёжной столицы России. По информации пресс-службы правительства Омской области, в состав Совета вошёл молодой актив шести вузов, трёх научных организаций и десяти высокотехнологичных предприятий региона.
Также в области на поддержку молодых учёных ежегодно выделяется порядка сорока миллионов рублей в виде совместных грантов с Российским научным фондом, премий для молодых деятелей науки и отдельных стипендий для аспирантов.
Ранее «МК в Омске» сообщал, что на поддержку омских научных коллективов с участием молодых учёных из бюджета Омской области будет направлено дополнительно 26 миллионов рублей. Средства пойдут на запуск порядка двадцати новых исследований.