В Омской области создали Совет молодых учёных

Глава региона отметил важность привлечения талантливых молодых людей к решению задач по развитию научной и инновационной деятельности. Особенно сейчас, когда Омск носит статус Молодёжной столицы России. По информации пресс-службы правительства Омской области, в состав Совета вошёл молодой актив шести вузов, трёх научных организаций и десяти высокотехнологичных предприятий региона.