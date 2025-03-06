Узбекистан и РФ проведут медобследование ветеранов Великой Отечественной войны

Документ о взаимопонимании и сотрудничестве подписали исполняющий обязанности начальника Главного управления здравоохранения Ташкента Ботирбек Исабеков и руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.
Также договорились в этом году:
- организовать международную волонтерскую программу «Миссия Добро» при участии высококвалифицированных специалистов «РЖД-Медицина»;
- обеспечить участие ташкентских врачей в Международной школе для молодых лидеров в сфере здравоохранения «СТИМУЛ» (программа «Новое поколение»);
- направить молодых врачей на обучение и повышение квалификации в медицинские вузы России.