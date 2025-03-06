Узбекистан и РФ проведут медобследование ветеранов Великой Отечественной войны

ТАШКЕНТ, 6 марта — Sputnik. Узбекистан и Россия планируют провести комплексное медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны в рамках реализации меморандума между Главным управлением здравоохранения Ташкента и представительством Россотрудничества в РУз.