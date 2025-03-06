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Узбекистан и РФ проведут медобследование ветеранов Великой Отечественной войны

ТАШКЕНТ, 6 марта — Sputnik. Узбекистан и Россия планируют провести комплексное медицинское обследование ветеранов Великой Отечественной войны в рамках реализации меморандума между Главным управлением здравоохранения Ташкента и представительством Россотрудничества в РУз.

Источник: Русский дом в Ташкенте

Документ о взаимопонимании и сотрудничестве подписали исполняющий обязанности начальника Главного управления здравоохранения Ташкента Ботирбек Исабеков и руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.

Также договорились в этом году:

  • организовать международную волонтерскую программу «Миссия Добро» при участии высококвалифицированных специалистов «РЖД-Медицина»;
  • обеспечить участие ташкентских врачей в Международной школе для молодых лидеров в сфере здравоохранения «СТИМУЛ» (программа «Новое поколение»);
  • направить молодых врачей на обучение и повышение квалификации в медицинские вузы России.