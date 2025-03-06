В Екатеринбурге простились с основателем движения «Вело-Город»

«45 лет, мужчина в самом расцвете сил, куча планов, идей, впереди еще целая жизнь и вдруг такая внезапная смерть, — отметили в “Вело-Городе”. — “Железный Человек”, Человек-Идея, Глыба, Скала, Спортсмен, Политик, Предприниматель… Умный, яркий, креативный!».