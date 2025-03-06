В Екатеринбурге простились с основателем движения «Вело-Город»

На церемонию пришло несколько десятков человек: друзья, родственники, политики, чиновники.
Константин Молчанов скончался 1 марта в больнице. У него была двухсторонняя пневмония.
«45 лет, мужчина в самом расцвете сил, куча планов, идей, впереди еще целая жизнь и вдруг такая внезапная смерть, — отметили в “Вело-Городе”. — “Железный Человек”, Человек-Идея, Глыба, Скала, Спортсмен, Политик, Предприниматель… Умный, яркий, креативный!».
«МК-Урал» ранее писал, что о смерти Константина на своей странице в сети ВКонтакте сообщила режиссер Елена Жилина: «Воспаление легких… Загнал себя бизнесом, работой, спортзалом… Шок просто».
Константин Мочалов родился в 1979 году. Был популяризатором спорта, общественником. В 2016 году участвовал в качестве кандидата в выборах депутатов областного Заксобрания по Железнодорожному одномандатному избирательному округу № 7.