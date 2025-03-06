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В Воронежской области на три дня изменится режим работы ЗАГСов

8 и 9 марта будут выходными, а 10-го будут только регистрировать смерть.

Источник: Комсомольская правда

В связи с празднованием Международного женского дня изменится график работы ЗАГСов в Воронежской области.

В субботу, 8 марта, и в воскресенье, 9 марта, ЗАГСы работать не будут. В понедельник, 10 марта, проведут только регистрации смерти. Делать это будут и в специализированном отделе ЗАГС по регистрации смерти на Ленинском проспекте, и в других подразделениях. Принимать горожан по другим вопросам не будут.

Со вторника, 11 марта, отделы ЗАГСа Воронежской области вернутся к работе в прежнем режиме.