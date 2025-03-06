В Воронежской области на три дня изменится режим работы ЗАГСов

В субботу, 8 марта, и в воскресенье, 9 марта, ЗАГСы работать не будут. В понедельник, 10 марта, проведут только регистрации смерти. Делать это будут и в специализированном отделе ЗАГС по регистрации смерти на Ленинском проспекте, и в других подразделениях. Принимать горожан по другим вопросам не будут.