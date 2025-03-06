Пограничники Беларуси задержали украинца-экстремиста, направлявшегося в Россию

В Беларуси задержали украинца, который хотел попасть в Россию для осуществления экстремистской деятельности, сообщили в Государственном пограничном комитете.
Нарушитель был задержан полоцкими пограничниками в Верхнедвинском районе. Гражданин Украины задержан за нарушение госграницы. В Беларусь нарушитель проник с территории Латвии. Кроме того, задержаны его подельники.
Изначально, пограничникам поступила информация о готовящемся нарушении белорусской государственной границы. И поэтому, когда нарушитель преодолел латвийский заградзабор, его уже ждали военнослужащие, которые начали контролируемое сопровождение украинца до места встречи с его подельником.
При силовой поддержке ОМОНа в деревне Янино были задержаны оба мужчины. Позже в Новополоцке задержали еще двух пособников нарушителя, помогавших ему нелегально попасть в Беларусь.
Также установлено, что украинец хотел через Беларусь попасть в Россию с целью осуществления экстремистской деятельности. Задержанному уже был запрещен въезд на территорию России и в Беларусь, как лицу, которое вынашивает намерения по дестабилизации общественно-политической обстановки и организации ячеек экстремистских структур в интересах Украины.
— Злоумышленник задержан за нарушение границы, — прокомментировали в пресс-службе.
Также в ГПК сообщили, что его пособникам инкриминируют организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 7 лет заключения.
Еще белорус может сесть на пять лет, съездив без прав на чужой машине в соседнюю деревню.