Пограничники Беларуси задержали украинца-экстремиста, направлявшегося в Россию

Также установлено, что украинец хотел через Беларусь попасть в Россию с целью осуществления экстремистской деятельности. Задержанному уже был запрещен въезд на территорию России и в Беларусь, как лицу, которое вынашивает намерения по дестабилизации общественно-политической обстановки и организации ячеек экстремистских структур в интересах Украины.