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Пограничники Беларуси задержали украинца-экстремиста, направлявшегося в Россию

ГПК: под Верхнедвинском задержан украинский экстремист, который хотел попасть в РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси задержали украинца, который хотел попасть в Россию для осуществления экстремистской деятельности, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Нарушитель был задержан полоцкими пограничниками в Верхнедвинском районе. Гражданин Украины задержан за нарушение госграницы. В Беларусь нарушитель проник с территории Латвии. Кроме того, задержаны его подельники.

Изначально, пограничникам поступила информация о готовящемся нарушении белорусской государственной границы. И поэтому, когда нарушитель преодолел латвийский заградзабор, его уже ждали военнослужащие, которые начали контролируемое сопровождение украинца до места встречи с его подельником.

При силовой поддержке ОМОНа в деревне Янино были задержаны оба мужчины. Позже в Новополоцке задержали еще двух пособников нарушителя, помогавших ему нелегально попасть в Беларусь.

Также установлено, что украинец хотел через Беларусь попасть в Россию с целью осуществления экстремистской деятельности. Задержанному уже был запрещен въезд на территорию России и в Беларусь, как лицу, которое вынашивает намерения по дестабилизации общественно-политической обстановки и организации ячеек экстремистских структур в интересах Украины.

— Злоумышленник задержан за нарушение границы, — прокомментировали в пресс-службе.

Также в ГПК сообщили, что его пособникам инкриминируют организацию незаконной миграции, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 7 лет заключения.

Еще белорус может сесть на пять лет, съездив без прав на чужой машине в соседнюю деревню.