В Ростове-на-Дону изменятся тарифы на соцуслуги для пенсионеров и инвалидов

С 1 апреля 2025 года в Ростове-на-Дону планируют изменить тарифы на услуги учреждений Центра социального обслуживания населения. Неутвержденный пока проект постановления с новыми расценками опубликовали городские власти.
Изменения коснутся оплаты в рамках и сверх перечня социальных услуг, а также на отдельные виды помощи, предоставляемые отделениями дневного пребывания Центра соцобслуживания.
В частности, собираются скорректировать тарифы на мытье посуды, стирку белья, мелкий ремонт одежды, уборку помещений, выгул домашних животных. Предоставление транспорта для поездок должно подорожать почти на 7 рублей (сейчас — 154,26 рубля за 1 услугу, предлагается — 161,04 рубля).
Стоимость наблюдения за состоянием пенсионеров и инвалидов может измениться на 1,53 рубля (сейчас — 35,13 рубля за 1 услугу, предлагается — 36,66 рубля). Социально-психологическое консультирование должно увеличиться на 1,85 рубля (сейчас — 42,15 рубля за 1 услугу, предлагается — 44 рубля). Речь идет и о других видах помощи, всего их около 100.
Напомним, бесплатными останутся срочные социальные услуги:
— Обеспечение бесплатным горячим питанием;
— Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
— Содействие в получении временного жилого помещения;
— Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;
— Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.