В Ростове-на-Дону изменятся тарифы на соцуслуги для пенсионеров и инвалидов

Стоимость наблюдения за состоянием пенсионеров и инвалидов может измениться на 1,53 рубля (сейчас — 35,13 рубля за 1 услугу, предлагается — 36,66 рубля). Социально-психологическое консультирование должно увеличиться на 1,85 рубля (сейчас — 42,15 рубля за 1 услугу, предлагается — 44 рубля). Речь идет и о других видах помощи, всего их около 100.