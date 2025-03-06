Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону изменятся тарифы на соцуслуги для пенсионеров и инвалидов

С апреля в Ростове планируют обновить тарифы на соцуслуги для пенсионеров и инвалидов.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля 2025 года в Ростове-на-Дону планируют изменить тарифы на услуги учреждений Центра социального обслуживания населения. Неутвержденный пока проект постановления с новыми расценками опубликовали городские власти.

Изменения коснутся оплаты в рамках и сверх перечня социальных услуг, а также на отдельные виды помощи, предоставляемые отделениями дневного пребывания Центра соцобслуживания.

В частности, собираются скорректировать тарифы на мытье посуды, стирку белья, мелкий ремонт одежды, уборку помещений, выгул домашних животных. Предоставление транспорта для поездок должно подорожать почти на 7 рублей (сейчас — 154,26 рубля за 1 услугу, предлагается — 161,04 рубля).

Стоимость наблюдения за состоянием пенсионеров и инвалидов может измениться на 1,53 рубля (сейчас — 35,13 рубля за 1 услугу, предлагается — 36,66 рубля). Социально-психологическое консультирование должно увеличиться на 1,85 рубля (сейчас — 42,15 рубля за 1 услугу, предлагается — 44 рубля). Речь идет и о других видах помощи, всего их около 100.

Напомним, бесплатными останутся срочные социальные услуги:

— Обеспечение бесплатным горячим питанием;

— Обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;

— Содействие в получении временного жилого помещения;

— Содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг;

— Содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей.