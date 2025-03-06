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Омских бойцов СВО будут вне очереди обслуживать в БТИ

В таком порядке можно воспользоваться всеми услугами организации.

Источник: Комсомольская правда

В омском БТИ ввели внеочередной порядок обслуживания участников СВО. Вне очереди они смогут могут получать консультации, сдавать документы и пользоваться всеми другими услугами организации.

Как отметили в БТИ, с особенным вниманием здесь относятся к участникам СВО из числа детей-сирот. Для них необходимые документы готовятся кратчайшие сроки. Особой популярностью пользуются услуги предоставления документов технической инвентаризации объектов недвижимости, архивных справок, оформление договора о передаче жилого помещения в собственность.

Вопросы оказания поддержки участников специальной военной операции в решении социальных вопросов находятся на личном контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко.