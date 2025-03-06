Омских бойцов СВО будут вне очереди обслуживать в БТИ

Как отметили в БТИ, с особенным вниманием здесь относятся к участникам СВО из числа детей-сирот. Для них необходимые документы готовятся кратчайшие сроки. Особой популярностью пользуются услуги предоставления документов технической инвентаризации объектов недвижимости, архивных справок, оформление договора о передаче жилого помещения в собственность.