Омских бойцов СВО будут вне очереди обслуживать в БТИ

В омском БТИ ввели внеочередной порядок обслуживания участников СВО. Вне очереди они смогут могут получать консультации, сдавать документы и пользоваться всеми другими услугами организации.
Как отметили в БТИ, с особенным вниманием здесь относятся к участникам СВО из числа детей-сирот. Для них необходимые документы готовятся кратчайшие сроки. Особой популярностью пользуются услуги предоставления документов технической инвентаризации объектов недвижимости, архивных справок, оформление договора о передаче жилого помещения в собственность.
Вопросы оказания поддержки участников специальной военной операции в решении социальных вопросов находятся на личном контроле губернатора Омской области Виталия Хоценко.