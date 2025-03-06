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В Уфе снесли последнее препятствующее строительству Южных ворот здание

Мэр Уфы рассказал, когда завершится реконструкция улицы Пугачева.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжается строительство Южных ворот. Как рассказал глава администрации Ратмир Мавлиев, на улице Пугачева было снесено последнее здание, которое мешало реализации проекта.

Напомним, с 2022 года было изъято 147 земельных участков с расположенными на них объектами недвижимости. Собственниками были признаны 411 человек, которым возместили два миллиарда рублей.

— Реконструкция улицы Пугачева продолжается, планируем завершить в третьем квартале этого года, — сказал Мавлиев.

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