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ДТП с дикими животными: названы самые опасные области Беларуси

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных в последние годы в Беларуси только растет, сообщили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Источник: Госинспекция охраны животного и растительного мира

По данным ведомства, в прошлом году было зафиксировано 3771 такая авария, это на 11,8% больше, чем в 2023-м (в результате погибло или было травмировано 3835 животных). В 2023 году рост составил 11,7%.

Эта тенденция сохраняется и в 2025 году: за период с 1 января по 20 февраля зарегистрировано 334 ДТП, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

сказали в инспекции

Там также уточнили, что по регионам страны ДТП с дикими животными в 2024 году по числу распределились следующим образом:

  • Минская область — 1018.
  • Витебская — 650.
  • Могилевская — 569.
  • Гомельская — 554.
  • Гродненская — 549.
  • Брестская — 431.

При этом больше всего аварий происходило на автомобильных дорогах (96,6%), особенно на трассах, имеющих индекс «М».

Среди погибших животных больше всего было косуль (2054) и лосей (1020). В результате столкновения с машинами за минувший год умерли 158 благородных оленей и 136 диких кабанов.

В инспекции подчеркнули, что пик подобных ДТП традиционно приходится на май, минимум — на февраль. В качестве основных причин специалисты называют увеличение интенсивности движения на дорогах и рост поголовья копытных охотничьих животных.