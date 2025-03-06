ДТП с дикими животными: названы самые опасные области Беларуси

По данным ведомства, в прошлом году было зафиксировано 3771 такая авария, это на 11,8% больше, чем в 2023-м (в результате погибло или было травмировано 3835 животных). В 2023 году рост составил 11,7%.
Эта тенденция сохраняется и в 2025 году: за период с 1 января по 20 февраля зарегистрировано 334 ДТП, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Там также уточнили, что по регионам страны ДТП с дикими животными в 2024 году по числу распределились следующим образом:
- Минская область — 1018.
- Витебская — 650.
- Могилевская — 569.
- Гомельская — 554.
- Гродненская — 549.
- Брестская — 431.
При этом больше всего аварий происходило на автомобильных дорогах (96,6%), особенно на трассах, имеющих индекс «М».
Среди погибших животных больше всего было косуль (2054) и лосей (1020). В результате столкновения с машинами за минувший год умерли 158 благородных оленей и 136 диких кабанов.
В инспекции подчеркнули, что пик подобных ДТП традиционно приходится на май, минимум — на февраль. В качестве основных причин специалисты называют увеличение интенсивности движения на дорогах и рост поголовья копытных охотничьих животных.