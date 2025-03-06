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Бюджет Омской области на 2025 год увеличится на 3,8 млрд рублей

Губернатор Омской области Виталий Хоценко анонсировал внесение изменений в региональный бюджет.

Источник: Комсомольская правда

Глава региона Виталий Хоценко рассказал в своем телеграм-канале о положительных изменениях в региональной казне на 2025 год. Размер бюджета Омской области увеличится на 3, 8 млрд рублей. Прибавка произошла за счет собственных источников.

«Доходная и расходная части бюджета вырастут до 161,9 млрд рублей и 162,4 млрд рублей соответственно», — сообщил Виталий Хоценко.

Пакет документов, необходимых для внесения соответствующих изменений в бюджет, уже подготовлен. В ближайшее время его направят на рассмотрение депутатам Законодательного собрания Омской области, которые должны официально утвердить новые параметры региональной казны.

Ранее мы писали о том, как увеличилась доходная часть бюджета Омска.