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В Ростове пассажирам перестанут выдавать бумажные чеки при оплате проезда

Бумажные чеки решили отменить в автобусах, трамваях и троллейбусах Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону уходят в прошлое бумажные чеки, которые обычно выдают при оплате проезда. Теперь квитки собираются печатать только в том случае, если пассажир сам попросит, рассказали в Агентстве развития платежных систем (АРПС).

Подобную методику с 26 февраля уже ввели на автобусных направлениях № 91 и 113. С 10 марта нововведение намерены расширить на 60 маршрутов различных видов городского транспорта, включая автобусы, трамваи и троллейбусы.

— Пассажиры смогут оплачивать проезд как обычно, но без обязательного получения бумажного билета. Инновационный подход позволит сократить время ожидания при посадке и сделает пользование общественным транспортом более удобным, — пояснили в АРПС.

Узнать прошла оплата или нет можно будет по звуковому сигналу и по информации на экране терминала.