Белорусы стали меньше покупать жетоны в метро

Он обратил внимание на то, что Минский метрополитен в среднем перевозил за сутки в 2024-м 685 тысяч человек в день.
У меня есть свежие данные за февраль, мы уже перевезли 735 тысяч пассажиров. Граждане оценивают комфорт, безопасность, надежность".
Он уточнил, что уменьшается количество людей, которые покупают жетоны. Так, за прошлый год цифра стала меньше на три процента. Всего же жетоны в 2024-м покупали порядка 19% пассажиров от общего потока.
Основное количество минчан и гостей столицы пользуются проездными билетами — практически 53%. Следующее — это банковские карточки, которые можно достать из кошелька, приложить и получить проход через турникет.
Подчеркнув, что Беларусь — это социально ориентированное государство, он напомнил, что в настоящее время одна поездка в метро стоит 90 копеек, хотя ее себестоимость составляет порядка 2,12−2,15 рубля.
Шилов заверил, что вся система минского метро направлена на обеспечение безопасности, комфорта и надежности перевозок минчан и гостей столицы.