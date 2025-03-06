Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусы стали меньше покупать жетоны в метро

МИНСК, 6 мар — Sputnik. За прошлый год число пассажиров, которые покупают жетоны в минском метро, уменьшилось на три процента, сообщил директор Минского метрополитена Алексей Шилов во время пресс-конференции.

Источник: Минский метрополитен

Он обратил внимание на то, что Минский метрополитен в среднем перевозил за сутки в 2024-м 685 тысяч человек в день.

У меня есть свежие данные за февраль, мы уже перевезли 735 тысяч пассажиров. Граждане оценивают комфорт, безопасность, надежность".

сказал Шилов

Он уточнил, что уменьшается количество людей, которые покупают жетоны. Так, за прошлый год цифра стала меньше на три процента. Всего же жетоны в 2024-м покупали порядка 19% пассажиров от общего потока.

Основное количество минчан и гостей столицы пользуются проездными билетами — практически 53%. Следующее — это банковские карточки, которые можно достать из кошелька, приложить и получить проход через турникет.

добавил директор подземки

Подчеркнув, что Беларусь — это социально ориентированное государство, он напомнил, что в настоящее время одна поездка в метро стоит 90 копеек, хотя ее себестоимость составляет порядка 2,12−2,15 рубля.

Шилов заверил, что вся система минского метро направлена на обеспечение безопасности, комфорта и надежности перевозок минчан и гостей столицы.