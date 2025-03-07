Главным событием февраля 2025 года россияне назвали переговоры России и США: результаты опроса Новостей Mail

Главными событиями минувшего февраля для россиян стали: переговоры России и США в Эр-Рияде и Стамбуле (25%), перепалка Трампа с Зеленским в Овальном кабинете (24%) и телефонный разговор Путина и Трампа (22%).



47% респондентов выразили свое мнение о том, почему считают эти события важными. Большинство из них объяснили свою позицию тем, что они «влияют на ключевые политические решения и будущее России», «могут способствовать улучшению отношений с США», а также «определяют перспективы завершения конфликта с Украиной». 53% опрошенных затруднились дать свой аргументированный ответ.