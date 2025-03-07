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Главным событием февраля 2025 года россияне назвали переговоры России и США: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail попросила читателей выбрать наиболее и наименее важные для них события февраля 2025 года.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 4—5 марта. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч человек из более, чем 50 регионов России.

Самые важные события февраля

Главными событиями минувшего февраля для россиян стали: переговоры России и США в Эр-Рияде и Стамбуле (25%), перепалка Трампа с Зеленским в Овальном кабинете (24%) и телефонный разговор Путина и Трампа (22%).

47% респондентов выразили свое мнение о том, почему считают эти события важными. Большинство из них объяснили свою позицию тем, что они «влияют на ключевые политические решения и будущее России», «могут способствовать улучшению отношений с США», а также «определяют перспективы завершения конфликта с Украиной». 53% опрошенных затруднились дать свой аргументированный ответ.

Другие события по степени важности распределились следующим образом:

  • Прорыв российской армии в Курской области — 9%
  • Сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% — 5%
  • Свой ответ дали 4% опрошенных, наиболее важным событием минувшего месяца по их мнению стали «отмена региональных льгот для предпенсионеров в Москве» и «рост цен».
  • Мюнхенская речь Джей Ди Вэнса — 4%
  • Перенос запуска цифрового рубля — 3%
  • Освобождение Дзержинска в ДНР — 2%
  • Отставка Ирины Винер — 2%
  • Смена главы «Роскосмоса» — 1%
  • Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве —1%
  • Освобождение россиянина Винника и американца Фогеля — 0,4%

Наименее важные события февраля

Наименее значимыми событиями февраля опрошенные считают отставку Ирины Винер (32%), перенос запуска цифрового рубля (30%) и смену главы «Роскосмоса» (12%).

Большинство (60%) респондентов затруднились объяснить свою позицию относительно событий февраля, тогда как 40% оставили собственные комментарии. Среди наиболее популярных реакций на выбор наименее значимого события месяца были: «непонимание необходимости цифрового рубля», «наличие более важных событий в мире», а также мнение, что «смена людей в этих сферах не окажет влияния на жизнь обычных граждан».

Остальные события распределились таким образом:

  • Освобождение россиянина Винника и американца Фогеля — 5%
  • Перепалка Трампа с Зеленским в Овальном кабинете — 4%
  • Сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% — 3%
  • Мюнхенская речь Джей Ди Вэнса — 3%
  • Освобождение Дзержинска в ДНР — 2%
  • Переговоры России и США в Эр-Рияде и Стамбуле — 2%
  • Телефонный разговор Путина и Трампа — 2%
  • Прорыв российской армии в Курской области — 2%
  • Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве — 1%