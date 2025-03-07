Главным событием февраля 2025 года россияне назвали переговоры России и США: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Самые важные события февраля
Главными событиями минувшего февраля для россиян стали: переговоры России и США в Эр-Рияде и Стамбуле (25%), перепалка Трампа с Зеленским в Овальном кабинете (24%) и телефонный разговор Путина и Трампа (22%).
47% респондентов выразили свое мнение о том, почему считают эти события важными. Большинство из них объяснили свою позицию тем, что они «влияют на ключевые политические решения и будущее России», «могут способствовать улучшению отношений с США», а также «определяют перспективы завершения конфликта с Украиной». 53% опрошенных затруднились дать свой аргументированный ответ.
Другие события по степени важности распределились следующим образом:
- Прорыв российской армии в Курской области — 9%
- Сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% — 5%
- Свой ответ дали 4% опрошенных, наиболее важным событием минувшего месяца по их мнению стали «отмена региональных льгот для предпенсионеров в Москве» и «рост цен».
- Мюнхенская речь Джей Ди Вэнса — 4%
- Перенос запуска цифрового рубля — 3%
- Освобождение Дзержинска в ДНР — 2%
- Отставка Ирины Винер — 2%
- Смена главы «Роскосмоса» — 1%
- Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве —1%
- Освобождение россиянина Винника и американца Фогеля — 0,4%
Наименее важные события февраля
Наименее значимыми событиями февраля опрошенные считают отставку Ирины Винер (32%), перенос запуска цифрового рубля (30%) и смену главы «Роскосмоса» (12%).
Большинство (60%) респондентов затруднились объяснить свою позицию относительно событий февраля, тогда как 40% оставили собственные комментарии. Среди наиболее популярных реакций на выбор наименее значимого события месяца были: «непонимание необходимости цифрового рубля», «наличие более важных событий в мире», а также мнение, что «смена людей в этих сферах не окажет влияния на жизнь обычных граждан».
Остальные события распределились таким образом:
- Освобождение россиянина Винника и американца Фогеля — 5%
- Перепалка Трампа с Зеленским в Овальном кабинете — 4%
- Сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 21% — 3%
- Мюнхенская речь Джей Ди Вэнса — 3%
- Освобождение Дзержинска в ДНР — 2%
- Переговоры России и США в Эр-Рияде и Стамбуле — 2%
- Телефонный разговор Путина и Трампа — 2%
- Прорыв российской армии в Курской области — 2%
- Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве — 1%