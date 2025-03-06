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Последние новости к вечеру 6 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 6 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 6 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 6 марта 2025 года.

Путин назначил нового посла России в США

Источник: РИА "Новости"

Путин назначил Александра Дарчиева новым послом РФ в Вашингтоне. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Дарчиев также станет постоянным наблюдателем России при Организации американских государств.

ВС РФ освободили Андреевку в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Андреевка в ДНР. В ведомстве отметили, что операция прошла в результате активных и решительных действий российских сил.

Лавров назвал слова Макрона о ядерном оружии угрозой России

Источник: РИА "Новости"

Лавров заявил, что высказывания президента Франции Макрона по ядерному оружию являются угрозой в адрес России. Министр сравнил французского лидера с Наполеоном и Гитлером, отметив, что они также стремились воевать против России.

Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений

Источник: РИА "Новости"

Туск, прибыв на саммит ЕС, заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений и победить в ней. Он назвал ключевыми вызовами конфликт на Украине, политику США и военное противостояние.

Франция продолжит предоставлять разведданные Украине

Источник: РИА "Новости"

Министр обороны Франции заявил, что Париж продолжит предоставлять Украине разведданные, несмотря на паузу в передаче информации со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что Франция обладает суверенными разведывательными возможностями.