Последние новости к вечеру 6 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 6 марта 2025 года.
Путин назначил нового посла России в США
Путин назначил Александра Дарчиева новым послом РФ в Вашингтоне. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. Дарчиев также станет постоянным наблюдателем России при Организации американских государств.
ВС РФ освободили Андреевку в ДНР
Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Андреевка в ДНР. В ведомстве отметили, что операция прошла в результате активных и решительных действий российских сил.
Лавров назвал слова Макрона о ядерном оружии угрозой России
Лавров заявил, что высказывания президента Франции Макрона по ядерному оружию являются угрозой в адрес России. Министр сравнил французского лидера с Наполеоном и Гитлером, отметив, что они также стремились воевать против России.
Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений
Франция продолжит предоставлять разведданные Украине
Министр обороны Франции заявил, что Париж продолжит предоставлять Украине разведданные, несмотря на паузу в передаче информации со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что Франция обладает суверенными разведывательными возможностями.