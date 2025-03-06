Улица в честь альпинистки Екатерины Ивановой появится в Маркова под Иркутском

Екатерина Иванова известная альпинистка из Иркутска и заслуженный мастер спорта. Сибирячка стала первой женщиной в истории СССР, которая поднялась на Эверест. Ее не стало в 1994 года. Жизнь Ивановой трагически оборвалась во время восхождения на третью по высоте вершину на планете — Канченджангу.