Улица в честь альпинистки Екатерины Ивановой появится в Маркова под Иркутском. Она станет первой в Иркутской области спортсменкой, в честь которой назвали улицу. Об этом сообщила глава Маркова Татьяна Макаревич. Такое решение было принято на заседании по топонимике и увековечению памяти.
— После совещания с руководителем строительной компании, ведущей комплексную застройку территории и альпинистом Виктором Ильичевым, было принято решение именем Екатерины Ивановой назвать квартал, который будет располагаться в районе Марковской СОШ № 2, — поделилась Татьяна Макаревич.
Екатерина Иванова известная альпинистка из Иркутска и заслуженный мастер спорта. Сибирячка стала первой женщиной в истории СССР, которая поднялась на Эверест. Ее не стало в 1994 года. Жизнь Ивановой трагически оборвалась во время восхождения на третью по высоте вершину на планете — Канченджангу.