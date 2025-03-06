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Улица в честь альпинистки Екатерины Ивановой появится в Маркова под Иркутском

Это будет первая улица в Иркутской области, названная в честь спортсмена из региона.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Улица в честь альпинистки Екатерины Ивановой появится в Маркова под Иркутском. Она станет первой в Иркутской области спортсменкой, в честь которой назвали улицу. Об этом сообщила глава Маркова Татьяна Макаревич. Такое решение было принято на заседании по топонимике и увековечению памяти.

— После совещания с руководителем строительной компании, ведущей комплексную застройку территории и альпинистом Виктором Ильичевым, было принято решение именем Екатерины Ивановой назвать квартал, который будет располагаться в районе Марковской СОШ № 2, — поделилась Татьяна Макаревич.

Екатерина Иванова известная альпинистка из Иркутска и заслуженный мастер спорта. Сибирячка стала первой женщиной в истории СССР, которая поднялась на Эверест. Ее не стало в 1994 года. Жизнь Ивановой трагически оборвалась во время восхождения на третью по высоте вершину на планете — Канченджангу.