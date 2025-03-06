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В Калининградской области раскрыли связь между погодой и употреблением спиртного

КАЛИНИНГРАД, 6 марта, ФедералПресс. Калининградские власти сообщили, что в регионе растет производство слабого алкоголя. Руководитель межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Северо-Западному федеральному округу Юрий Чащин подчеркнул, что чем теплее лето, тем чаще граждане употребляют пиво и пивные напитки.

Сейчас в Ричмонде: +10° 9 м/с 43% 746 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "ФедералПресс"

«В прошлом году у нас было теплое лето, и оно было долгим. В связи с чем потребление перераспределилось с крепкого алкоголя на пиво и пивные напитки», — уточнил эксперт в прямом эфире «Центра управления регионом».

Эксперт также добавил, что ограничивать продажу алкоголя, в том числе в магазинах на первых этажах жилых домов, нужно осторожно. Однако важно помнить, что Калининградская область — курортный регион, куда приезжает много путешественников.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что калининградские предприниматели требуют продлить время продажи алкоголя.