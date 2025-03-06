В Калининградской области раскрыли связь между погодой и употреблением спиртного

«В прошлом году у нас было теплое лето, и оно было долгим. В связи с чем потребление перераспределилось с крепкого алкоголя на пиво и пивные напитки», — уточнил эксперт в прямом эфире «Центра управления регионом».
Эксперт также добавил, что ограничивать продажу алкоголя, в том числе в магазинах на первых этажах жилых домов, нужно осторожно. Однако важно помнить, что Калининградская область — курортный регион, куда приезжает много путешественников.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что калининградские предприниматели требуют продлить время продажи алкоголя.