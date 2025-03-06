В Ташкенте туристические улицы станут чище и безопаснее — хокимият пообещал навести порядок

Теперь этим местам официально присвоят статус резидентов гастрономических улиц, что узаконит их круглосуточную деятельность и даст предпринимателям больше возможностей для гибкой организации работы.
Какие изменения ожидают туристические улицы?
Для удобства горожан и гостей столицы на таких улицах усилят контроль за порядком. В местах с круглосуточным режимом появятся опорные пункты милиции и туристической полиции.
Также запланированы регулярные уборки территорий, чтобы улицы оставались чистыми и ухоженными, будут созданы современные санитарные зоны с туалетами для посетителей, что повысит общий комфорт пребывания в этих местах.
Что с шумом и беспорядком?
При этом власти обещают учитывать интересы жителей, живущих рядом с шумными заведениями. Они работают над мерами, которые позволят избежать чрезмерного шума, массового скопления людей и других нарушений общественного порядка.
Если предприниматели не будут соблюдать правила, к ним применят усиленные меры ответственности. Таким образом, хокимият рассчитывает создать условия, в которых туристические улицы Ташкента станут привлекательными и комфортными как для туристов, так и для горожан.