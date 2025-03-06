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В Ташкенте туристические улицы станут чище и безопаснее — хокимият пообещал навести порядок

Vaib.uz (Узбекистан. 6 марта). В преддверии теплых солнечных дней Ташкентский хокимият решил разобраться с мусором и шумом на туристических улицах столицы. Особенно это касается зон круглосуточной торговли, где работают заведения, готовые обслуживать клиентов до последнего гостя.

Источник: Vaib.Uz

Теперь этим местам официально присвоят статус резидентов гастрономических улиц, что узаконит их круглосуточную деятельность и даст предпринимателям больше возможностей для гибкой организации работы.

Какие изменения ожидают туристические улицы?

Для удобства горожан и гостей столицы на таких улицах усилят контроль за порядком. В местах с круглосуточным режимом появятся опорные пункты милиции и туристической полиции.

Также запланированы регулярные уборки территорий, чтобы улицы оставались чистыми и ухоженными, будут созданы современные санитарные зоны с туалетами для посетителей, что повысит общий комфорт пребывания в этих местах.

Что с шумом и беспорядком?

При этом власти обещают учитывать интересы жителей, живущих рядом с шумными заведениями. Они работают над мерами, которые позволят избежать чрезмерного шума, массового скопления людей и других нарушений общественного порядка.

Если предприниматели не будут соблюдать правила, к ним применят усиленные меры ответственности. Таким образом, хокимият рассчитывает создать условия, в которых туристические улицы Ташкента станут привлекательными и комфортными как для туристов, так и для горожан.