Врио главы Ростовской области дал старт работе завода компьютерной техники

— Всегда приятно присутствовать при таких событиях. Российская электроника развивается и делает это уверенно. По итогам прошлого года вы показали уверенный рост. Нет сомнений, что и в этом году мы также зафиксируем положительную динамику, — отметил Василий Шпак.