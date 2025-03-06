Врио главы Ростовской области дал старт работе завода компьютерной техники

Сегодня, 6 марта, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и заместитель министра промышленности России Василий Шпак приняли участие в торжественном открытии нового завода «Бештау» в Ростове-на-Дону.
Речь идет о новом производстве площадью 2500 кв. метров, создано 150 рабочих мест. На предприятии планируют выпускать до 500 тысяч единиц компонентов компьютерной и бытовой техники ежегодно.
— Очень рад, что предприятие такого уровня открывается на Дону. Для нас это рабочие места, налоги и, что очень важно, — принадлежность к авангарду промышленного развития, которое сейчас мы видим по всей стране, — сказал Юрий Слюсарь.
Заместитель главы Минпрома России отметил значимость проекта в рамках развития российской электроники.
— Всегда приятно присутствовать при таких событиях. Российская электроника развивается и делает это уверенно. По итогам прошлого года вы показали уверенный рост. Нет сомнений, что и в этом году мы также зафиксируем положительную динамику, — отметил Василий Шпак.
По словам генерального директора ГК «Бештау» Олега Осипова, открытие завода стало завершением первой очереди масштабного инвестпроекта. К 2028 году площадь производства намерены увеличить до 9 тысяч кв. метров, собираются создать около 700 рабочих мест.
Ростовский завод стал ключевым звеном межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности ГК «Бештау». Проект, согласованный с региональными властями на ПМЭФ-2023, предусматривает инвестиции в размере 8 млрд рублей.