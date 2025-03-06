Торговки цветами напали на сотрудников Смольного во время рейда на Большевиков

Женщины пытались отстоять свой незаконный бизнес по продаже цветов у метро в Петербурге в преддверии Международного женского дня. Как сообщила пресс-служба городского Комитета по контролю за имуществом, они даже не побоялись поднять руку на инспекторов.
В преддверии 8 Марта рядом с метро, прямо на улице, прохожим предлагают купить мимозы и тюльпаны. Однако большинство таких палаток нелегальны, поэтому Смольный ведет с ними активную борьбу.
— Провели рейды вблизи станций метро «Проспект Просвещения», «Проспект Большевиков», «Улица Дыбенко», «Ломоносовская» и на Индустриальном проспекте, — отметили в ККИ.
По правилам, нелегальный товар нужно изымать и отвозить на склад временного хранения, а нарушителям выписывать штрафы. Но женщины, продающие цветы к празднику, так просто сдаваться не собиралась. Хотя перед ними и стояли мужчины в форме, они не побоялись проявить агрессию: кто-то обходился бранной речью, а кто-то и распускал руки.
Успокоив буйных дам, сотрудники все-таки закончили работу. В итоге было освобождено десять земельных участков, а в отношении всех нарушителей составили административные протоколы.