Торговки цветами напали на сотрудников Смольного во время рейда на Большевиков

По правилам, нелегальный товар нужно изымать и отвозить на склад временного хранения, а нарушителям выписывать штрафы. Но женщины, продающие цветы к празднику, так просто сдаваться не собиралась. Хотя перед ними и стояли мужчины в форме, они не побоялись проявить агрессию: кто-то обходился бранной речью, а кто-то и распускал руки.