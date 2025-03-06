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Какая погода будет в Казахстане 7 марта

АЛМАТЫ, 6 мар — Sputnik. Погоду в Казахстане будет определять Северо-западный циклон, сообщают синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +9° 7 м/с 49% 745 мм рт. ст. +10°
Источник: Sputnik.kz

Ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке, юге, юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки.

По республике ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра.

Днем на юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный 9−14, ночью порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 2−4 мороза.

Алматы: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Вечером туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 5−10, днем порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью около 0 градусов, днем 5−7 тепла.

Шымкент: переменная облачность, осадки, днем временами сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный, западный 8−13, утром и днем 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3−5 тепла.