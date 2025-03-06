«Тепло не по сезону». Белгидромет сказал о погоде в Беларуси перед 8 Марта и послаблении ветра

Так, благодаря влиянию теплых воздушных масс в Беларуси в последние дни — теплая не по сезону погода. В итоге температуры на 4 — 10 градусов опережают климатическую норму, и только сильный порывистый ветер скрадывает ощущение тепла. При этом уже в пятницу ветер начнет ослабевать, установится малооблачная погода с «хорошим дневным прогревом».