Сын Тарковского ответил Сарику Андреасяну на критику отца

Сын режиссера Андрея Тарковского, сценарист Андрей Тарковский — младший, ответил режиссеру Сарику Андреасяну на критику отца. Сценариста цитирует NEWS.ru.
Он заявил, что не знает о существовании Андреасяна.
«Простите, а кто такой этот Сарик? По-моему, я вам ответил», — парировал Тарковский-младший.
Накануне Сарик Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты.
«Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», — сказал режиссер.
После этого в соцсетях он написал, что именно такие школы воспитывают «тех самых либералов, которые ненавидят свою страну».