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Сын Тарковского ответил Сарику Андреасяну на критику отца

Сын режиссера Андрея Тарковского, сценарист Андрей Тарковский — младший, ответил режиссеру Сарику Андреасяну на критику отца.

Источник: Газета.Ру

Сын режиссера Андрея Тарковского, сценарист Андрей Тарковский — младший, ответил режиссеру Сарику Андреасяну на критику отца. Сценариста цитирует NEWS.ru.

Он заявил, что не знает о существовании Андреасяна.

«Простите, а кто такой этот Сарик? По-моему, я вам ответил», — парировал Тарковский-младший.

Накануне Сарик Андреасян во время лекции поругался со студентами Московской международной киношколы. На вопрос одной из девушек о фестивальном кино он заявил, что ненавидит Тарковского и авторские ленты.

«Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите нафиг», — сказал режиссер.

После этого в соцсетях он написал, что именно такие школы воспитывают «тех самых либералов, которые ненавидят свою страну».