Всего в Ростовской области проживает больше 2,2 млн женщин. Об этом сообщили специалисты Ростовстата.
Дончаки составляют 53,4% от общей численности населения региона. По традиции женщин всегда больше, чем мужчин. Среднестатистической ростовчанке около 44 лет, за сто лет этот показатель вырос более чем на 18 лет, что связано прежде всего с ростом продолжительности жизни.
Чаще всего замуж выходят девушки в возрасте 20−29 лет. Больше четверти наших землячек от 15 лет и старше имеют высшее образование, 39% — среднее профессиональное.
В донском регионе, также как и в целом по стране женщины хорошо интегрированы в рынок труда. Средний возраст работающей женщины в Ростовской области составляет 42−43 года, что соответствует российским параметрам. Наибольшее число ростовчанок работают в сфере здравоохранения и социальных услугах, образовании, гостинично-ресторанном бизнесе. Также жительницы Ростовской области помимо работы имеют свои интересы и хобби. Многие занимаются спортом, творческом и другими направлениями.