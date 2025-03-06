В Ростовской области проживает больше 2,2 млн женщин

Дончаки составляют 53,4% от общей численности населения региона. По традиции женщин всегда больше, чем мужчин. Среднестатистической ростовчанке около 44 лет, за сто лет этот показатель вырос более чем на 18 лет, что связано прежде всего с ростом продолжительности жизни.