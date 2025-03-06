Вышел сериал «Между нами химия» с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым

Таксистка Таня (Саша Бортич) три года назад потеряла мужа и с тех пор одна растит двоих детей: младшего Ваню (Мирон Проворов) и старшую Марту (Людмила Юлова). О личной жизни она особенно не задумывается — но только до тех пор, пока не узнает, что у нее рак. Врачи дают ей около года. Оставлять детей нерадивым родственникам (Нелли Уварова и Павел Ворожцов) Таня не хочет, а «завещать» друзьям (Мария Карпова и Антон Филипенко) — не может по закону. Тогда девушка решает за оставшееся время найти кого-нибудь мало-мальски порядочного себе в мужья. Потенциальных кандидатов оказывается немало. Среди них — притягательный Никита Ефремов («Нулевой пациент»), искрометный Евгений Сангаджиев (артист «Гоголь-центра», режиссер Happy End и «Балета»), очаровательный Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), обольстительный Илья Лыков («Престиж»), и уже упомянутые: скуфствующий Ворожцов («Лихие») и подбешивающий Филипенко («Почка»). О любви речи не идет, но, как водится, лишь до поры до времени.