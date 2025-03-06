Власти Украины отказались выпустить Верку Сердючку за границу

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Данилко рассказал, что такое решение стало «внезапным», несмотря на заранее предоставленные документы. В связи с этим концерты в нескольких европейских городах будут перенесены, добавил он.
Министерство культуры Украины не выдало артисту Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки, разрешение на выезд из страны.
Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Данилко рассказал, что такое решение стало «внезапным», несмотря на заранее предоставленные документы. В связи с этим концерты в нескольких европейских городах будут перенесены, добавил он.