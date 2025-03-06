Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Украины отказались выпустить Верку Сердючку за границу

Министерство культуры Украины не выдало артисту Андрею Данилко, выступающему в образе Верки Сердючки, разрешение на выезд из страны.

Источник: Газета.Ру

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Данилко рассказал, что такое решение стало «внезапным», несмотря на заранее предоставленные документы. В связи с этим концерты в нескольких европейских городах будут перенесены, добавил он.