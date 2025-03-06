В Казахстане стартует Наурызнама: десять дней праздника, традиций и единства

Главная объединяющая идея Наурыза заключается в том, что праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными культурами и традициями Казахстана. В прошлогоднем поздравлении казахстанцев с Наурыз мейрамы Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что "испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия.