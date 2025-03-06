В Казахстане стартует Наурызнама: десять дней праздника, традиций и единства

Как отмечает министерство, в этом году Наурызнама обретает более глубокий смысл. Новый формат празднования, утвержденный в 2024 году по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева, делает Наурыз многодневным и насыщенным культурными событиями.
Наурызнама — это возрождение традиций Великой степи, где празднование длилось не менее восьми дней. Новый символ Наурыза — логотип с тремя тюльпанами, отражающими прошлое, настоящее и будущее Казахстана.
Каждый день декады будет посвящен отдельной теме: день приветствий, добрых пожеланий, благотворительности, семьи, национальной одежды, обновления, единства и спорта. В этом году запланировано более 1,5 тысячи мероприятий по всей стране. В Астане пройдет флешмоб «Қамажай», в Акмолинской области — проект «Наурыз-Арбат», в Кокшетау — шествие «Кимешектер шеруі» с участием более тысячи женщин, в Актобе — парад национальных костюмов.
Главная объединяющая идея Наурыза заключается в том, что праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными культурами и традициями Казахстана. В прошлогоднем поздравлении казахстанцев с Наурыз мейрамы Президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что "испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия.
Тематические дни «Көрісу — Амал мерекесі» (день приветствий, теплых встреч и добрых пожеланий), «Қайырымдылық» (день благотворительности), «Мәдениет және ұлттық салт-дәстүр» (день культуры и национальных традиций), «Шаңырақ» (день семьи), «Ұлттық киім» (день национальной одежды), «Жаңару» (день обновления), «Ұлттық спорт» (день национальных видов спорта), «Ынтымақ» (день единства и солидарности), «Жыл басы» (Новый год) и «Тазару» (день очищения) отражают важнейшие аспекты казахстанской культуры и ценностей.
Обладая богатой историей и наполненный символикой обновления и единства, Наурызнама также способна стать ключевым туристическим брендом страны по аналогии с карнавалами в Рио-де-Жанейро, цветением сакуры в Японии, праздником Холи в Индии, Октоберфестом в Германии, фестивалями Сан-Фермин в Испании или Томатину. Формат десятидневной декады позволяет создать фестивальный цикл, где каждый день предлагает туристам новые впечатления, вовлекая их в традиции, гастрономию, этнические игры, национальную музыку, ремесла и современное искусство.