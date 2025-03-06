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Жительницам Башкирии выплатили пособий на 527 млн рублей

3 400 жительниц Башкирии получили пособие по беременности и родам.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии 3,4 тысяч жительниц республики получили пособие по беременности и родам от регионального Соцфонда. На эти цели в 2025 году было направлено более 527 млн рублей.

Напомним, отпуск в 140−194 дней предоставляется при предоставлении электронного больничного листа. Его открывает врач на 30-й неделе беременности.

Размер выплат составляет в Башкирии от 794 тысяч рублей до 1,1 миллиона рублей. Это зависит от продолжительности отпуска. Минимальный размер в республике на сегодняшний день варьируется от 118 до 164 тысяч рублей.

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