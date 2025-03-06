Весна в Петербурге — не совсем весна. Самокаты встали на паузу, пока не потеплеет

«Мы встали на паузу из-за похолодания. Как минимум до утра — на вечернее и ночное время. Дальше будем следить за изменением погоды», — сообщили 6 марта «Фонтанке» в пресс-службе Whoosh.
По всей видимости, петербургских пользователей ждет переходный период, напрямую зависящий от погодных условий. В случае их ухудшения операторы будут отключать сервис, в случае улучшения — аренда самокатов снова станет доступна. Так будет, пока в Петербург тепло не вернется окончательно.
Накануне в комитете по транспорту рекомендовали компаниям перенести старт сезона из-за снега и гололеда. Сегодня в комитете сообщили, что кикшеринги приняли рекомендацию к сведению и перенесли запуск.
«С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и травмирования участников дорожного движения все операторы выразили готовность поставить на паузу работу СИМ (Средств индивидуальной мобильности — Прим.ред). Самокаты останутся на улицах Петербурга. При этом услуга будет недоступна до наступления благоприятной погоды. В Комитете по транспорту, подчеркивают, это единственно правильное решение. Движение самокатов может быть безопасным только по сухому дорожному полотну», — отметили в ведомстве.
Кроме того, в первые дни работы сервисов скорость самокатов на всей территории Петербурга будет ограничена до 15 км/ч.
В комитете добавили, что в 2025 году в городе будут работать около 42 тысяч шеринговых самокатов. В прошлом году их совокупный парк составлял около 48 тысяч. То есть впервые за последние пять лет количество устройств на улицах сократилось, на 12,5%.