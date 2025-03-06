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В Симферополе перекроют центральную улицу

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. В пятницу, 7 марта, в Симферополе ограничат проезд и парковку автомобилей на улице Горького в связи с обрезкой деревьев. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00.

«В связи с проведением работ по обрезке деревьев будет ограничено движение и запрещена парковка по одной полосе на участке улицы Горького (от улицы Толстого до улицы Желябова)», — говорится в Telegram-канале администрации.

Власти города просят симферопольцев и гостей крымской столицы планировать маршрут заблаговременно.

В Симферополе ведутся плановые работы по обрезке зеленых насаждений. Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно повреждение линий электропередачи. На месте вырубленных аварийных деревьев предусмотрена высадка новых саженцев.