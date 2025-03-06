В Симферополе перекроют центральную улицу

Отмечается, что ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00.
«В связи с проведением работ по обрезке деревьев будет ограничено движение и запрещена парковка по одной полосе на участке улицы Горького (от улицы Толстого до улицы Желябова)», — говорится в Telegram-канале администрации.
Власти города просят симферопольцев и гостей крымской столицы планировать маршрут заблаговременно.
В Симферополе ведутся плановые работы по обрезке зеленых насаждений. Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно повреждение линий электропередачи. На месте вырубленных аварийных деревьев предусмотрена высадка новых саженцев.