Арестованы калининградцы, которые за деньги прописали у себя 20 мигрантов

Под стражу взяли двух калининградцев, которые обвиняются в организации незаконного пребывания иностранцев на территории России. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Речь идет о 51-летнем мужчине и его 56-летней подельнице. С января 2023 по март 2025 года они фиктивно прописали не менее 20 иностранцев, взамен получали деньги. Мигранты незаконно оформляли патент либо сумели избежать аннулирование ранее выданных патентов.
Известно, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а женщина еще недавно сама была гражданкой другой страны.
Под стражей обвиняемые пробудут до 3 мая.