В Башкирии огурцы подешевели на 6,5%

В Башкирии подешевели некоторые повседневные продукты. Так, за неделю в республике заметнее всего потеряли в цене огурцы. Килограмм овоща теперь стоит 255,56 рублей, что на 6,5% ниже, чем было ранее.
Цены упали и на печенье. Его стоимость подешевело на 2,3%. Куриное мясо теперь стоит на 2,1% меньше, мука — на 1,4%, подсолнечное масло — на 1,2%, макароны — на 1,1%.
В то же время помидоры подорожали на 2,3%. Также ценник вырос на яблоки (+2,2%) и белокочанная капуста (2%).
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