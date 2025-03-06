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В Башкирии огурцы подешевели на 6,5%

Башстат опубликовал актуальные ценники на продукты.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подешевели некоторые повседневные продукты. Так, за неделю в республике заметнее всего потеряли в цене огурцы. Килограмм овоща теперь стоит 255,56 рублей, что на 6,5% ниже, чем было ранее.

Цены упали и на печенье. Его стоимость подешевело на 2,3%. Куриное мясо теперь стоит на 2,1% меньше, мука — на 1,4%, подсолнечное масло — на 1,2%, макароны — на 1,1%.

В то же время помидоры подорожали на 2,3%. Также ценник вырос на яблоки (+2,2%) и белокочанная капуста (2%).

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