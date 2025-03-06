«Новые объекты, где будут досматривать людей и транспорт». Указ по охранной деятельности изменен в Беларуси

Так, президентским указом повышается эффективность мер по обеспечению общественного порядка и безопасности на культурных, спортивных и иных массовых мероприятиях. Для этого определили перечень объектов, которые подлежат оборудованию ручными системами тревожной сигнализации Департамента охраны МВД. В этом перечне, в том числе аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы, учреждения образования, торговые центры, рынки, аквапарки, многофункциональные здания, спорткомплексы, иные зрелищные сооружения и объекты культурной инфраструктуры, медучреждения, госучреждения соцобслуживания вместительностью 300 посадочных или койко-мест, а также другие критически важные объекты.