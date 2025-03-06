«Новые объекты, где будут досматривать людей и транспорт». Указ по охранной деятельности изменен в Беларуси

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ о мерах по совершенствованию охранной деятельности, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, президентским указом повышается эффективность мер по обеспечению общественного порядка и безопасности на культурных, спортивных и иных массовых мероприятиях. Для этого определили перечень объектов, которые подлежат оборудованию ручными системами тревожной сигнализации Департамента охраны МВД. В этом перечне, в том числе аэропорты, автобусные и железнодорожные вокзалы, учреждения образования, торговые центры, рынки, аквапарки, многофункциональные здания, спорткомплексы, иные зрелищные сооружения и объекты культурной инфраструктуры, медучреждения, госучреждения соцобслуживания вместительностью 300 посадочных или койко-мест, а также другие критически важные объекты.
Еще изменился список организаций, где возможен личный досмотр, досмотр вещей и документов, транспорта. В него включили субъекты, где на постоянной основе проводятся дискотеки, в том числе культурно-развлекательные (ночные) клубы и субъекты, имеющие подразделения охраны.
И также в перечень организаций, в которых допустим досмотр вещей и документов, транспорта ведомственными работниками охраны, включили субъекты торговли (юрлиц), в собственности или оперативном управлений которых — физкультурно-спортивные сооружения, торговые центры и объекты культурной инфраструктуры.
Также указ определил порядок выдачи и приема оружия и боеприпасов работникам службы инкассации.
Кроме того, Александр Лукашенко изменил законодательство для строительства и кредитования жилья в Беларуси: «Три формы господдержки, новации и продажа жилья всем желающим».