Рейсы из Перми в Баку продлены до конца октября

Сведения о полетах внесены на сайт авиаперевозчика. Новая программа будет действовать до 19 октября 2025 года, с той же частотой полетов — один раз в неделю. В расписании аэропорта Большое Савино сведений о продлении рейсов пока нет. Стоимость билета в одну — 18770 рублей. Сейчас из Перми в Баку можно улететь за 14, тыс. руб. за билет в одну сторону (вылет 11 марта).