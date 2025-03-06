Лукашенко подписал указ о призыве белорусов на срочную службу

Согласно президентскому указу, в Беларуси в марте — мае 2025-го на срочную военную службу, службу в резерве призываются белорусы, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющие или утратившие право на отсрочку. Также на службу в резерве призываются граждане из числа студентов первого курса учреждений высшего образования сельхозпрофиля, имеющие право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявившие желание пройти такую службу.