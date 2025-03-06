Лукашенко подписал указ о призыве белорусов на срочную службу

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве, сообщила пресс-служба президента.
Согласно президентскому указу, в Беларуси в марте — мае 2025-го на срочную военную службу, службу в резерве призываются белорусы, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, не имеющие или утратившие право на отсрочку. Также на службу в резерве призываются граждане из числа студентов первого курса учреждений высшего образования сельхозпрофиля, имеющие право на отсрочку от призыва для продолжения образования и изъявившие желание пройти такую службу.
Отмечается, что указ позволяет республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести призывные мероприятия.
При этом одновременно указ предусматривает увольнение в запас военнослужащих-срочников и резервистов, которые выслужили установленные сроки.
Также указ по охранной деятельности изменен в Беларуси: «Новые объекты, где будут досматривать людей и транспорт».
Кроме того, Александр Лукашенко изменил законодательство для строительства и кредитования жилья в Беларуси: «Три формы господдержки, новации и продажа жилья всем желающим».