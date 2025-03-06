Генпрокуратура хочет национализировать акции бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Генпрокуратура считает, что ответчики завладели активами незаконно и в настоящее время принимают меры по их легализации и переоформлению на других лиц и занимаются переводом в офшорные структуры. Заявитель указывает на необходимость принятия обеспечительных мер и просит об аресте указанных активов.