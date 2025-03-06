Генпрокуратура хочет национализировать акции бывших топ-менеджеров «Газпрома»

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
«Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал иск заместителя генерального прокурора РФ к Кириллу Селезневу, Алексею Митюшову и Юлии Симаковой…» — говорится в сообщении.
Также иск заявлен в отношении различных предприятий.
Генпрокуратура считает, что ответчики завладели активами незаконно и в настоящее время принимают меры по их легализации и переоформлению на других лиц и занимаются переводом в офшорные структуры. Заявитель указывает на необходимость принятия обеспечительных мер и просит об аресте указанных активов.
До этого сообщалось, что Генеральная прокуратура России попросила обратить в доход государства 100% акций «Производственной компании “Борец” — крупнейшего в стране производителя установок насосов для нефтедобычи.