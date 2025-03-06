«Очень важно, чтобы вы научили». Лукашенко сказал о командировке в Россию для глав силовых ведомств Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет отправить руководителей белорусских силовых ведомств в командировку в Россию, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, при посещении выставки новейших российских беспилотных авиационных систем в Минске 6 марта белорусский лидер заметил, что белорусскому руководству и силовикам, в том числе главе Госкомвоенпрома Дмитрию Пантусу, госсекретарю Совбеза Александру Вольфовичу и другим следует отправиться в командировку в Россию. Об этом речь зашла в разговоре о том, что Россия может построить в Беларуси завод по производству беспилотников. И глава республики сказал, что белорусских руководителей стоит научить тому, «что контролировать будем».
— И если бы сказали, куда в перспективе надо приехать нашим людям, которые в перспективе будут работать над этим, — заметил президент.
Представители российской стороны отметили, что в плане завода на территории России Самара стала пилотным регионом, где сейчас вводят специальную регуляторику и все тестируют.
А для Беларуси, как отметил Александр Лукашенко, важно, чтобы россияне научили белорусов, которые будут работать над проектом и всех желающих. Еще глава республики признался, что его подкупило именно желание российской стороны построить завод на территории Беларуси.
— Вы говорить завод в Беларуси построим — это меня подкупает. Где-то на востоке, под Смоленском, я уже так прикинул есть здания свободные, которые можно до ума довести, — прокомментировал президент.
Мы писали, что Александр Лукашенко увидел новейшие российские беспилотники в Минске.
Кроме того, белорусский лидер изменил законодательство для строительства и кредитования жилья в Беларуси: «Три формы господдержки, новации и продажа жилья всем желающим».