«Очень важно, чтобы вы научили». Лукашенко сказал о командировке в Россию для глав силовых ведомств Беларуси

Так, при посещении выставки новейших российских беспилотных авиационных систем в Минске 6 марта белорусский лидер заметил, что белорусскому руководству и силовикам, в том числе главе Госкомвоенпрома Дмитрию Пантусу, госсекретарю Совбеза Александру Вольфовичу и другим следует отправиться в командировку в Россию. Об этом речь зашла в разговоре о том, что Россия может построить в Беларуси завод по производству беспилотников. И глава республики сказал, что белорусских руководителей стоит научить тому, «что контролировать будем».