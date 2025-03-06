Создана технология для исключения потерь в электродвигателях

Технология может быть использована при создании генератора для ветроэнергетической установки или двигателя для самолета со сверхпроводниковым ротором. «Сверхпроводниковые электрические машины гораздо меньше и легче традиционных аналогов с медными обмотками с сопоставимой мощностью. Машина получается легче и мощнее, так как для создания магнитной силы не требуется сталь в роторе, а интенсивность магнитного поля может получиться выше, чем при использовании тяжелых постоянных магнитов. Обмотки возбуждения, в которых не происходят потери тока, позволят избавиться от контактных колец и щеток для подпитки, что существенно повысит надежность и уменьшит потери, а главное, позволит машинам дольше работать, что благоприятно скажется на экологии», — объяснил Кузнецов.