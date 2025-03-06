В Ростове-на-Дону в Нахичевани жители проведут без воды сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.
По данным источника, С 08:30 11 марта до 08:00 12 марта будет временно прекращено водоснабжение в границах: от улицы 14-я линия — улицы Ченцова — улицы 24-я линия — улицы Налбандяна. Также краны пересохнут в котельной Онкологического центра и медицинского центра «Фабрика здоровья».
Причиной временных неудобств стало переподключение вновь проложенного участка водопровода по улице Ченцова. Поэтому жителей перечисленных улиц стоит заранее подумать о запасах воды на время отключения.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону изменятся тарифы на соцуслуги для пенсионеров и инвалидов.