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В Ростове-на-Дону в Нахичевани жители проведут без воды сутки

Запасайтесь водой: Жителей Пролетарского района Ростова предупредили об отключении воды.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в Нахичевани жители проведут без воды сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.

По данным источника, С 08:30 11 марта до 08:00 12 марта будет временно прекращено водоснабжение в границах: от улицы 14-я линия — улицы Ченцова — улицы 24-я линия — улицы Налбандяна. Также краны пересохнут в котельной Онкологического центра и медицинского центра «Фабрика здоровья».

Причиной временных неудобств стало переподключение вновь проложенного участка водопровода по улице Ченцова. Поэтому жителей перечисленных улиц стоит заранее подумать о запасах воды на время отключения.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону изменятся тарифы на соцуслуги для пенсионеров и инвалидов.