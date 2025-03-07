Люди и собаки — в Севастополе ищут решение проблемы

6 марта в Севастополе собака напала на местного жителя. С травмами пострадавший обратился в больницу. Силовики установили местонахождение собаки и владельца животного. Мужчину опрашивают полицейские. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в городской полиции.
«Мы будем какой-то государственный объект хотя бы временного содержания животных делать. Сегодня по моему поручению наша ветеринарная служба этим занялась. И уже в ближайшее время средства будут выделены, и ветеринарная служба полностью, под ключ, займется этой проблемой», — заверил губернатор.
Он отметил, что городу необходим приют для безнадзорных животных, но для его строительства нужны «достаточно серьезные средства».
«Тем не менее, мы этим вопросом занимаемся. Делаем это как проект волонтерский, оказываем необходимую помощь. В ближайшее время должны решить вопрос с необходимым земельным участком. И эту тему доведем до ума», — пообещал руководитель региона.
По словам Развожаева, приют может быть также организован по принципу общественной организации, которая будет с ним работать при поддержке города и выделении грантов.
В России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину. На проблему обратила внимание Госдума — идет подготовка ряда законодательных норм по защите людей от собак.