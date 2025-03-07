Люди и собаки — в Севастополе ищут решение проблемы

«Мы будем какой-то государственный объект хотя бы временного содержания животных делать. Сегодня по моему поручению наша ветеринарная служба этим занялась. И уже в ближайшее время средства будут выделены, и ветеринарная служба полностью, под ключ, займется этой проблемой», — заверил губернатор.