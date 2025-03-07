В трех районах Петербурга перекроют движение 8 марта

В Василеостровском, Петроградском и Приморском районах перекроют дороги. Так, С 8 по 30 марта в Василеостровском районе Северной столицы перекроют дорогу по 22-й и 23-й линиям В. О. от Большого проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта. Там будут проводить производственные работы. Похожая ситуация будет на объезде 26−27-й линии В. О. и 16−17-я линии. Об этом в четверг, 6 марта, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.