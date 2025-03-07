В трех районах Петербурга перекроют движение 8 марта

В Василеостровском, Петроградском и Приморском районах перекроют дороги. Так, С 8 по 30 марта в Василеостровском районе Северной столицы перекроют дорогу по 22-й и 23-й линиям В. О. от Большого проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта. Там будут проводить производственные работы. Похожая ситуация будет на объезде 26−27-й линии В. О. и 16−17-я линии. Об этом в четверг, 6 марта, сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
— С 8 марта по 13 октября в связи с производством работ по размещению временного ограждения ограничивается движение транспорта по ответвлению от Тучковой Дамбы, — рассказали в ведомстве о перекрытиях в Петроградском районе.
В Приморском районе с 8 марта по 8 апреля ограничат движение по Суздальскому шоссе у Орлово-Денисовского проспекта. Еще более длительное перекрытие будет на Репищевой улице от Вербной улицы до Парашютной улицы. Там нельзя будет проехать с 8 марта по 13 октября.
С 8 марта по 10 июля ограничат движение на Парашютной улице на пересечении с Байконурской. В такой же временной промежуток закроют боковой проезд Парашютной улицы у Байконурской.