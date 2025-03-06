Предназначенный для бурения Луны аппарат IM-2 совершил посадку на южном полюсе

В целом, NOVA-C относится к самому распространенному классу лунных аппаратов, и примерно те же характеристики имели и советские аппараты серии Е8−5 (Луна-15-Луна-24), российская Луна-25, индийский «Чандраян-3» и китайский «Чанъэ-3». Главное отличие от них заключается в том, что Intutitve Machines — это основанная в 2013 году компания со штатом в пару сотен человек. IM-2 выполняется по контракту с NASA как часть программы CLPS (Commercial Lunar Payload Services — коммерческие услуги по доставке полезной нагрузки на Луну), цель которой — привлечь в индустрию несколько небольших частных подрядчиков, способных отправлять на Луну грузы за небольшую цену.