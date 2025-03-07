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Сергей Шнуров приедет в Екатеринбург с концертом

В Екатеринбург приедет легендарная группа «Ленинград» и ее солист Сергей Шнуров. Последний раз они выступали в уральской столице еще в 2019 году. Выступление в уральской столице уже запланировано на 14 июня.

Источник: Комсомольская правда

— Это самая невероятная новость года, ведь концерт состоится уже через три месяца! Если в Питере — пить, то в Екатеринбурге будем петь. На стадион хоть на лабутенах, хоть в старых кедах. Будет жара! — сообщает пресс-служба площадки «Екатеринбург Арена».

Злободневные и провокационные тексты группы «Ленинград» полюбили и заучили многие россияне. Некоторые песни даже стали народными хитами. Например, «WWW», «В Питере — пить», «Вояж». Сергей Шнуров записывал совместные треки с яркими представителями отечественной эстрады — Юлией Коган, Глюкозой, Инстасамкой.