Сергей Шнуров приедет в Екатеринбург с концертом

— Это самая невероятная новость года, ведь концерт состоится уже через три месяца! Если в Питере — пить, то в Екатеринбурге будем петь. На стадион хоть на лабутенах, хоть в старых кедах. Будет жара! — сообщает пресс-служба площадки «Екатеринбург Арена».
Злободневные и провокационные тексты группы «Ленинград» полюбили и заучили многие россияне. Некоторые песни даже стали народными хитами. Например, «WWW», «В Питере — пить», «Вояж». Сергей Шнуров записывал совместные треки с яркими представителями отечественной эстрады — Юлией Коган, Глюкозой, Инстасамкой.