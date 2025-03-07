Сергей Шнуров приедет в Екатеринбург с концертом

— Это самая невероятная новость года, ведь концерт состоится уже через три месяца! Если в Питере — пить, то в Екатеринбурге будем петь. На стадион хоть на лабутенах, хоть в старых кедах. Будет жара! — сообщает пресс-служба площадки «Екатеринбург Арена».