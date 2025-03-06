Первая леди США изменила стиль одежды

С самого начала второго президентского срока Дональда Трампа СМИ задавались вопросом, будет ли его супруга жить в Белом доме. В интервью ведущей телеканала Fox Эйнсли Эрхардт первая леди США обещала: «Я буду в Белом доме. И, знаете ли, когда нужно быть в Нью-Йорке, я буду в Нью-Йорке. Когда мне нужно будет в Палм-Бич, я буду в Палм-Бич. Мой главный приоритет — быть мамой, быть первой леди, быть женой, и как только мы вступим [в должность] 20 января, служить стране».