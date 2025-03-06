В Северной Осетии аспирант выиграл грант на исследование химии сложных соединений фурана

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 марта. /ТАСС/. Аспирант Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) выиграл грант на исследование химии сложных соединений фурана. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Аспирант СОГУ выиграл грант на исследование химии сложных соединений фурана. Аспирант 4-го года обучения факультета химии, биологии и биотехнологии Таймураз Магкоев стал победителем конкурса Российского научного фонда и выиграл грант на поиски новых подходов к изучению синтеза фурана», — говорится в сообщении.
Усложнение молекулярной структуры вещества позволит молодому ученому работать с неописанными ранее свойствами, которые в перспективе могут дать новый импульс развитию фармакологии, благодаря возможности получения новых лекарственных соединений. Научным руководителем проекта аспиранта выступает доктор химических наук, профессор вуза Владимир Абаев.
В конкурсе фундаментальных научных исследований рассматривали 1 704 заявки из 44 субъектов страны. Из них поддержку получили 336 проектов.