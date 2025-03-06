В Северной Осетии аспирант выиграл грант на исследование химии сложных соединений фурана

«Аспирант СОГУ выиграл грант на исследование химии сложных соединений фурана. Аспирант 4-го года обучения факультета химии, биологии и биотехнологии Таймураз Магкоев стал победителем конкурса Российского научного фонда и выиграл грант на поиски новых подходов к изучению синтеза фурана», — говорится в сообщении.