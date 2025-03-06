Актер Калюжный после допроса в СК отправился в военкомат

226-летний актер Глеб Калюжный, известный по ролям в трех десятках фильмов, вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии. Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. После допроса он отправился в военкомат — по-видимому, решив, что год в армии предпочтительнее двух лет в колонии.